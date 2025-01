Il Nuovo Singolo di cmqmartina: ‘Vinted’

Cmqmartina si prepara a far entrare il suo nuovo singolo, “Vinted”, nelle playlist, in uscita il 31 gennaio. Questo brano offre un viaggio sonoro tra hyper-pop e dance, con testi che mescolano quotidianità e surrealismo. Composto in un pomeriggio piovoso a Milano, “Vinted” rappresenta un modo contemporaneo per liberarsi della tristezza, paragonandola a un capo di seconda mano. Prodotto da Estremo, il brano combina l’energia pulsante della dance con le sperimentazioni dell’hyper-pop, creando un sound coinvolgente che accompagna strofe ricche di immagini evocative.

Cmqmartina utilizza riferimenti a programmi televisivi, scommesse sulla pace perduta e l’idea di spedire un’anima in un pacco postale per dipingere un quadro surreale, ma profondamente ancorato alla realtà. La sua tristezza è paragonata a una corteccia d’albero, e l’artista esprime il desiderio di venderla al primo offerente, pur sapendo che questo comporterebbe una perdita. Il ritornello, con la sua melodia dolce e glitchata, incarna l’estetica hyper-pop, offrendo una visione di liberazione della tristezza senza negarne il valore.

Il brano esplora temi di resilienza con un tocco ironico e moderno. Con “Vinted”, cmqmartina dimostra la sua abilità nel fondere sonorità innovative con testi poetici e introspettivi, affermandosi come una delle voci più interessanti della scena musicale italiana. L’appuntamento è fissato per il 31 gennaio per scoprire questo nuovo capitolo del suo percorso artistico.