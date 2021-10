Achille Lauro, Io e te: il nuovo singolo del cantautore romano, brano inedito presente nella colonna sonora del film Anni da cane.

Achille Lauro è pronto a conquistare nuovamente le radio. Arriva in rotazione e su tutte le piattaforme streaming il 22 ottobre una sua nuova canzone inedita, Io e te. Un brano scritto e interpretato dal cantautore romano per accompagnare un film Amazon Original, Anni da cane del regista Fabio Mollo. Una ballata molto delicata e tormentata, nel perfetto stile che ha reso famoso negli ultimi tre anni l’ex trapper.

Achille Lauro

Achille Lauro, Io e te: il significato

A diversi mesi dall’album Lauro, l’artista romano lancia una nuova canzone. Un pezzo molto ‘autunnale’, incentrato su una storia d’amore adolescenziale tormentata, difficile, ma tremendamente intensa. Un amore che si consuma rapidamente come un’ultima sigaretta. La sintesi perfetta di quello che vedremo anche sullo schermo con Anni da cane, pellicola che segna il debutto di Achille nell’universo Amazon Prime dopo la collaborazione firmata negli scorsi mesi.

Achille Lauro in Anni da cane

Il cantautore ha partecipato al film Anni da cane anche in prima persona, attraverso un breve cameo. Il film racconta la storia di una ragazza giovanissima di nome Stella, la cui vita viene sconvolta da un incidente in cui rimane coinvolto anche un cane. Un trauma che porterà la protagonista a cambiare completamente il paradigma della propria vita. La ragazza decide infatti di contare i propri anni come fossero quelli di un cane, stilando una lista di cose da fare prima di morire per cercare di sfruttare al massimo il suo tempo. Una lista seguita con precisione fino all’entrata in scena di Matteo, un suo coetaneo che cambierà per sempre la sua visione del mondo.

Di seguito il post con l’annuncio di Lauro, che ha aggiunto nella caption: “Lusingato per questo lavoro, felice che Amazon abbia scelto me per seguire alcune delle tante produzioni di contenuti d’intrattenimento“.