Anna, Fast: il nuovo singolo della rapper spezzina, prodotto da Young Miles. Tutti i dettagli sulla nuova canzone della rapper di Bando.

Anna ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, a distanza di poche settimane da Bla bla, il brano in collaborazione con Gué Pequeno che non ha deluso i fan. Stavolta la rapper ligure si affida a una produzione di grandissimo livello, quella di Young Miles, per cambiare il suo sound e il suo stile. La giovanissima artista vuole infatti mettersi alla prova in nuovi moondi per completare il suo percorso all’interno della scena rap italiana.

Anna: il nuovo singolo è Fast

Il brano s’intitola Fast ed è in arrivo su tutte le piattaforme digitali dal 5 novembre. Si tratta del secondo singolo nel giro di poche settimane, dopo l’uscita di Bla bla, brano con Gué Pequeno prodotto da Merk & Kremont. Una canzone che ad oggi ha totalizzato più di 2 milioni di stream. Di seguito l’annuncio della rapper:

Anna e il successo di Bando

Rapper ancora giovanissima (classe 2003), Anna ha debuttato in questo 2020 con il brano Bando, canzone ipnotica che le ha aperto le porte delle radio mainstream e di tutte le classifiche, con un successo che ha superato anche i confini nazionali.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/annapep3/?hl=it

Con questo brano non solo è diventata la più giovane artista mai arrivata nella nostra classifica dei singoli, rimandendo in testa per tre settimane, ma ha anche raggiunto il mercato internazionale con una serie di remix entrati nelle playlist di tutta l’Europa e anche degli Stati Uniti. Dopo questo exploit, l’artista cerca la conferma. Riuscirà a raggiungere nuovi record?

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/annapep3/?hl=it