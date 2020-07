Katy Perry, Smile: il nuovo singolo della popstar americana, title track del quinto album nella sua carriera.

Katy Perry ha svelato la gran parte dei segreti di Smile, il suo quinto album. E nel farlo ha deciso di pubblciare anche la title track. Il nuovo brano della popstar americana è arrivato online e in rotazione radiofonica il 10 luglio. Un tormentone atipico dalle sonorità funk destinato a diventare uno dei più suonati dell’estate post Covid-19.

Katy Perry: Smile è il nuovo singolo

La cantante americana ha presentato così su Instagram il suo nuovo singolo, il primo ufficialmente estratto dal nuovo album, in attesa di poter conoscere il destino di brani ‘sciolti’ come Daisies: “Spero possa regalarvi qualche minuto pieno di speranza energizzante come ha fatto a me“.

Ritornello accattivamente che ti cattura e rimane in testa immediatamente, ritmiche funk, fiati in primo piano e una durata contenuta. Questi gli ingredienti che potrebbero fare di Smile il brano giusto per vivere l’estate 2020. Ascoltiamola insieme:

Katy Perry: il nuovo album è Smile

Il 9 luglio Katy ha finalmente svelato i segreti di KP5, il suo nuovo e attesissimo album. S’intitola Smile, come il singolo appena lanciato, e vanta una copertina con protagonista Katy Perry nelle vesti di un clown malinconico.

Spiega la popstar: “Ho scritto la title track dell’album mentre stavo passando uno dei periodi più bui della mia vita e avevo perso il mio sorriso. L’intero album è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore“. L’uscita del nuovo disco della cantante fidanzata con Orlando Bloom è prevista per il 14 agosto, nell’immediata vigilia di Ferragosto. Non resta che iniziare il conto alla rovescia per un appuntamento che i fan aspettavano da anni.