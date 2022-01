Rock Believer è il nuovo singolo degli Scorpions, che dà il titolo al nuovo album in studio della band tedesca.

Gli Scorpions hanno condiviso un’anteprima del video della nuova canzone Rock Believer, che funge da title track del nuovo album della band tedesca. Il brano dell’album del 2022 della band seguirà il singolo principale del set, Peacemaker, come seconda anteprima del progetto, in uscita il 26 febbraio.

Chitarra

Scorpions, pubblicata un’anteprima del nuovo singolo Rock Believer

“Non vedete l’ora che esca il video musicale?“, ha condiviso il gruppo su Instagram. “Ora potete avere un anteprima del nostro nuovo singolo e guardare uno snippet esclusivo del video musicale ufficiale prima dell’uscita il 18 gennaio“. Queste le parole degli Scorpions nel post pubblicato su popolare social:

Il gruppo ha lavorato al seguito dell’album in studio del 2015, Return To Forever, nella propria città natale, ad Hannover, in Germania, durante la pandemia. Gli Scorpions hanno recentemente condiviso una serie – divisa in tre parti – che descrive in dettaglio il dietro le quinte della realizzazione dell’album Rock Believer. L’album sarà disponibile in una edizione deluxe e in vari altri formati.

Un album dedicato a chi crede nel rock

In una recente intervista, al gruppo è stato chiesto cosa possono aspettarsi i fan dal nuovo album. Il cantante Klaus Meine ha detto: “Beh, puoi aspettarti un album dedicato a tutti i credenti nel rock del mondo. E siamo molto emozionati dopo tutti questi anni“

E aggiunge: “Se pensi a tutti i tour che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, dopo l’uscita di Return To Forever nel 2015, era il momento giusto per tornare in studio, realizzare nuovo materiale, scrivere nuove canzoni e capire se la creatività funzionava ancora. L’obiettivo era fare un album rock — fare un album con molta attitudine, potere e concentrazione sui bei vecchi tempi e godersi davvero la musica e divertirsi con la stessa. E questo è davvero bello”.