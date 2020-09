Tiromancino, Finché ti va: il nuovo singolo del gruppo di Federico Zampaglione, primo estratto dal nuovo album in arrivo nei prossimi mesi.

Dopo circa un anno di attesa è in arrivo il nuovo singolo dei Tiromancino. La band di Federico Zampaglione ha sciolto le riserve: l’11 settembre è previsto il lancio di Finché ti va, primo estratto dal nuovo album. Già nelle ultime settimane erano stati lanciati alcuni indizi che facevano pensare all’arrivo di un nuovo brano, ma adesso è arrivata l’ufficialità attraverso un post sull’account ufficiale social del gruppo romano.

Tiromancino: Finché ti va

“Lascio a queste note di pianoforte il compito di portare nell’aria l’atmosfera di Finché ti va, la nuova canzone in uscita venerdì 11 settembre“, ha scritto Zampaglione nel post di presentazione su Instagram. Stando a questa introduzione l’atmosfera del nuovo brano sembrerebbe essere piuttosto malinconica ma anche dolce. Ecco l’anticipazione in questione:

Federico Zampaglione presenta Finché ti va

Brano scritto dal cantautore romano con Jason Rooney, Luigi Sarto e Camilla Capolla, Finché ti va è un brano intimo e romantico che, a detta del leader dei Tiromancino, “va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare“.

Federico Zampaglione dei Tiromancino

Spiega l’artista, come riportato a AllMusic Italia: “È stata scritta a novembre scorso, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce. Ora è arrivato il tempo di condividerla e mi sento emozionato come agli inizi della mia carriera“. Il brano anticipa il nuovo album dei Tiromancino, in arrivo nei prossimi mesi. Un disco che dovrebbe contenere anche almeno un featuring importante con Ermal Meta.