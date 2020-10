I Modà ritornano sulle scene musicali, con Chicco Biondo, nuovo singolo in rotazione nelle radio a partire dal 30 ottobre.

Chicco Biondo è il titolo dei nuovo singolo dei Modà. Il gruppo, capitanato da Kekko Silvestre, ritorna sulle scene musicali con una ballad romantica, che andrà in rotazione nelle radio a partire dal 30 ottobre 2020. A un anno di distanza dalla pubblicazione di Testa o croce, la band annuncia su Instagram il proprio ritorno con una canzone che, come spesso accade nei loro brani, parla d’amore.

Ecco cosa ha scritto il cantante su Instagram: “È stato un album molto apprezzato dai nostri fan e sono curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità. Ritorniamo nella nostra veste più riconoscibile“. Il primo inedito del 2020, invece, è stato Cuore di Cemento.

Modà, ecco il nuovo singolo Chicco Biondo

Dopo aver presentato Cuore di Cemento, come primo inedito del 2020, Kekko e i suoi compagni di band annunciano una ulteriore novità ai propri fan: esce il singolo Chicco Biondo.

Il video di Chicco Biondo:

Il brano, come potete ascoltare, è una ballad decisamente romantica, che permette al gruppo di Silvestre di ritornare al loro mood maggiormente riconoscibile, come sottolineato dallo stesso Kekko. Il brano funge da monito per apprezzare le cose più semplici della vita, godendosi ogni attimo in maniera semplice e pura, che rimanda al senso universale della vita, fatta sia di momenti felici che di attimi tristi. Il singolo inizia a circolare nelle radio italiane a partire dal 30 ottobre 2020.

Modà, il tour Testa o Croce rimandato di unanno

I Modà hanno in programma anche un tour, che – però – hanno dovuto far slittare a causa della pandemia di Coronavirus, come successo per molti artisti, sia italiani che internazionali. La tournée, infatti, sarebbe dovuta iniziare a ottobre del 2020, ma i concerti sono stati posticipati all’anno venturo.

La band, infatti, inizierà ad esibirsi a partire dal 26 settembre 2021, all’Arena di Verona, per poi girare in varie città dello Stivale, come Milano, Salerno, Catania, Reggio Calabria, Bari e Roma.