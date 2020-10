Pearl Jam, Get It Back: nuova canzone per il gruppo americano capitanato da Eddie Vedder, inserita in una compilation per beneficenza.

I Pearl Jam sono tornati con una nuova canzone, un brano inedito che non fa parte del loro ultimo album, Gigaton. Si tratta di Get It Back. Il pezzo è stato pubblicato in streaming l’11 ottobre e fa parte della compilation per beneficenza Good Music to Aver the Collapse of American Democracy, un disco che è stato acquistabile per 24 ore il 2 ottobre. Al suo interno sono presenti registrazioni inedite, remix e rarità di artisti come i R.E.M., Hailey Williams e tanti altri ancora.

Pearl Jam: ascolta Get It Back

La band di Eddie Vedder da sempre vanta un certo attivismo politico. Lo conferma sia il loro ultimo album sia la loro storia, che li ha visti protagonisti di numerosi concerti di beneficenza per diverse cause, a sostegno spesso di organizzazioni no profit di varia natura.

Ph. Credits: Danny Clinch

Anche in questo periodo la band di Seattle si è spesa in prima persona per aiutare organizzazioni come People for the American Way, League of Conservation Voters e Make the Road Pennsylvania. Addirittura, Eddie Vedder ha creato un account Instagram per invitare i fan a votare alle prossime elezioni presidenziali. Di seguito l’audio di Get It Back:

Gigaton: il nuovo album dei Pearl Jam

Il gruppo di Eddie Vedder è stato protagonista prima della pandemia da Coronavirus con l’uscita dell’album Gigaton, disco arrivato a sette anni di distanza da Lighting Bolt del 2013. Parlando di questo disco, il chitarrista Mike McCready ha dichiarato: “Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio. È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale“.