Coldplay e BTS, My Universe: il nuovo singolo della band inglese in collaborazione con il gruppo K-pop più amato al mondo.

Nemmeno il tempo di annunciarlo, che Twitter è andato in tilt. Anche in Italia. Milioni e milioni di commenti hanno fatto volare l’hashtag Coldplay per un’intera giornata. Questa è solo l’ultima delle prove di quanto la generazione Z e le successive amino alla follia il K-pop, e i BTS in quanto massima rappresentazione del genere musicale, o meglio del modo d’intendere la musica, nato in Corea del Sud e diventato un modello negli ultimi anni. A far esplodere l’entusiasmo è stato l’annuncio del primo singolo in collaborazione tra Coldplay e BTS. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova uscita già attesissima dai fan di mezzo mondo.

Chris Martin dei Coldplay

Coldplay e BTS, My Universe: il nuovo singolo

My Universe è il titolo del nuovo singolo del gruppo guidato da Chris Martin, che ha annunciato la prima collaborazione con i Bangtan Boys. Si tratta di un brano che sarà inserito nel loro nuovo album in studio, Music of the Spheres, in arrivo a metà ottobre.

Un annuncio che ha reso ancora più frenetica l’attesa del nuovo disco del gruppo inglese, che raramente collabora con altri artisti, e quando lo fa sceglie con grande attenzione i propri feat. Anche per questo la loro collaborazione con i BTS arriva quasi a certificare la loro credibilità a livello internazionale. Di seguito il post con l’annuncio:

Coldplay e BTS insieme: l’entusiasmo dei fan

L’annuncio è stato dato, a sorpresa, il 13 settembre, a poco più di un mese dall’uscita del nuovo album di Chris Martin e soci. E le reazioni sono state ancora più fragorose di quelle previste: “Collab of the century“, scrive qualcuno, sulle ali dell’entusiasmo, mentre un altro fan ha sottolineato come l’universo non sia ancora pronto per tutto questo. Riuscirà My Universe a mantenere le altissime aspettative?