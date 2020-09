Fedez, Bella storia: il nuovo singolo del rapper milanese dopo il successo della hit estiva Bimbi per strada (Children).

Nuovo singolo in arrivo per Fedez. Dopo il successo della hit estiva Bimbi per strada (Children), basato sul classico di Robert Miles, il rapper milanese riparte da Bella storia, singolo che prosegue la nuova fase artistica del rapper. L’annuncio è stato dato dallo stesso marito di Chiara Ferragni con un post su Instagram che ha fatto subito il pieno di like. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo brano.

Fedez, Bella storia: il nuovo singolo

Bella storia è in arrivo il 25 settembre su tutte le piattaforme streaming, ed è in presave dal 21 settembre. In questo brano, prodotto da d.whale, Fedez viaggia tra sonorità anni Ottanta e racconta la voglia di buttarsi una storia senza alcun freno, per cogliere l’attimo e vivere tutte le opportunità che offre la vita al massimo. Questo il post del rapper:

Nuovo album in arrivo?

Da qualche tempo a questa parte il rapper è tornato a dedicarsi nuovamente alla musica quasi a tempo piieno. Nella primavera aveva sorpreso tutti collaborando con Cara nel singolo Le feste di Pablo, certificato disco di platino, per poi tornare alla musica da solista con Problemi con tutti (Giuda), Roses Remix con Dargen D’Amico e poi la già citata Bimbi per strada. Che possa esserci un nuovo album in arrivo nei prossimi mesi? Al momento non è dato sapersi, quel che è certo è che anche questo singolo è stato accolto dall’entusiasmo dei fan, che hanno riempito di like l’annuncio. Tra i fan che hanno applaudito il suo ritorno ci sono anche Beppe Vessicchio, Boro Boro e Young Signorino.