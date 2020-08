Modà, Cuore di cemento: il nuovo singolo della band guidata da Kekko Silvestre, un ritorno alle origini pronto a far innamorare i fan.

Grande notizia per tutti i fan dei Modà, la romantica pop rock band guidata da Kekko Silvestre. Il 28 agosto è in arrivo un nuovo singolo inedito, Cuore di cemento. Un brano che sembra essere un ritorno alle origini per il gruppo, per la gioia dei fan che da tempo aspettavano di poter ascoltare loro nuova musica. E chissà che non possa essere il primo tassello di un progetto più importante…

Modà, Cuore di cemento: il nuovo singolo

Il 28 agosto sarà una grande giornata per i fan dei Modà: è in arrivo Cuore di cemento, un brano dal sound che segna un ritorno alle origini. Lo ha comunicato lo stesso Kekko su Instagram attraverso uno splendido post.

Queste le parole del leader del gruppo milanese: “Vi avevamo anticipato che ci sarebbero state delle novità… ed eccole qui! Venerdì 28 agosto esce il nostro nuovo singolo Cuore di cemento. Con Cuore di cemento ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di tutti voi che ci seguite da anni. Siamo molto curiosi di sapere che cosa ne pensate di risentirci con queste sonorità“. Ecco il post:

Modà protagonisti ai Seat Music Awards

A un anno di distanza da Testa o croce, la band ha dunque deciso di pubblicare un nuovo singolo, che potrebbe anticipare anche un nuovo album nei prossimi mesi. Intanto il gruppo ha annunciato anche il proprio ritorno dal vivo. Sarà infatti tra i protagonisti del grande evento Seat Music Awards all’Arena di Verona. Una kermesse che quest’anno servirà a dare i Premi dalla Musica, ovvero dei premi simbolici dagli artisti a tutti i lavoratori dello spettacolo che rendono possibile la loro entusiasmante carriera.