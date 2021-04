I Coldplay ritornano sulle scene musicali con un nuovo singolo, intitolato Higher Power. A produrre il brano, Max Martin.

I Coldplay hanno annunciato che torneranno sulle scene musicali, il 7 maggio con una nuova canzone intitolata Higher Power. Il nuovo singolo è stato prodotto da Max Martin (che la band ha descritto in un comunicato stampa come “una vera meraviglia dell’universo“) e sarà pubblicato con Parlophone/Atlantic. “Higher Power è una canzone arrivata su una piccola tastiera e un lavandino del bagno all’inizio del 2020“, ha detto la band nella dichiarazione. Una buona notizia da parte del gruppo capitanato da Chris Martin, il cui ultimo album, Everyday Life del 2019, è stato nominato ai Grammy Award 2021 nella categoria Album of the Year.

Chris Martin dei Coldplay

Coldplay, il nuovo singolo si intitola Higher Power

I Coldplay hanno confermato che il loro nuovo brano – Higher Power – sarà pubblicato il 7 maggio 2021. Il singolo è dal cantautore pop Max Martin e arriva dopo che il gruppo ha comunicato l’arrivo di un nuovo progetto, chiamato Alien Radio. Nel post su Instagram, la band di Chris Martin rivela l’arrivo del nuovo singolo, scrivendo: “Higher Power è una canzone realizzata su una piccola tastiera e un lavandino del bagno all’inizio del 2020. È stata prodotta da Max Martin, una vera meraviglia dell’universo. Esce venerdì 7 maggio. Love c, g, w & j“. Il video di Higher Power in cui si può ascoltare solo l’audio della canzone:

Questo è il primo annuncio ufficiale della band, in relazione all’uscita del nuovo brano anche se, in vari post sui social, avevano – in qualche modo – anticipato l’arrivo di nuova musica. I fan più attenti, infatti, hanno decifrato un misterioso codice alieno condiviso dalla band che ne rivelava correttamente il titolo e l’uscita. La band ha anche presentato una serie di misteriosi simboli viola su un segnale radio statico, invitando i fan a visitare AlienRadio.FM per saperne di più.

I segnali alieni lanciati dal gruppo

Oltre alla criptica presenza online, la lingua aliena, lanciata dai Coldplay, è stata individuata anche su cartelloni digitali in luoghi come New York, Londra, Santiago e Seoul. L’uscita del brano arriva proprio in concomitanza dell’esibizione all’evento in live streaming di Glastonbury da Worthy Farm, il mese prossimo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il gruppo starebbe lavorando a un nuovo album, intitolato Music Of The Spheres. Secondo The Sun, una fonte vicina alla band avrebbe confermato che la band ha registrato nuova musica durante il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus, che dovrebbe essere presente in quello che sarà il loro nono album in studio. L’ultimo album che ha pubblicato la band risale al 2019: si tratta, infatti, Everyday Life.