Ultimo, 22 settembre: il nuovo singolo del cantautore romano, primo passo del suo nuovo progetto musicale.

Ultimo riparte da 22 settembre, il primo passo di una nuova carriera per il giovane cantautore romano. L’artista aveva già annunciato nelle scorse settiamne di avere pronta una sorpresa per il 22 settembre… e si trattava proprio di 22 settembre, il suo primo singolo dopo il cambio di etichetta discografica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo annuncio.

Ultimo, 22 settembre: il nuovo singolo

Per annunciare l’arrivo di questa nuova canzone, il cantautore di San Basilio ha utilizzato i suoi canali social: “Qualche mese fa ho scritto una canzone… l’ho chiamata 22 settembre. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscire il 22 settembre. E quindi da, da mezzanotte sarà vostra!! A dopo!!“. Di seguito il post pubblicato dall’artista:

La nuova carriera di Ultimo

Negli ultimi tempi il cantautore era rimasto un po’ ai margini della musica italiana, complice il lockdown e la pandemia, che lo hanno costretto a rinviare al 2021 il suo attesissimo primo tour negli stadi e anche i suoi storici concerti al Circo Massimo. Il suo nome era tornato a circolare con la pubblicazione del nuovo singolo di Fiorella Mannoia, Chissà da dove arriva una canzone, terza prova da autore per un big, dopo aver già scritto per Bianca Atzei e Francesco Renga. Ma adesso Ultimo è tornato per far sentire nuovamente la sua voce, per la prima volta dopo la creazione della sua nuova etichetta, la Ultimo Records.

Quali saranno i suoi nuovi progetti? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Non resta che goderci questi primi vagiti di una nuova era, salutata dai fan con un grandissimo entusiasmo sui social network.