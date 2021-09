Tommaso Paradiso, Magari no: il nuovo singolo del cantautore romano, tratto dall’album Space Cowboy, la cui uscita è prevista nel 2022.

Tommaso Paradiso riparte da Magari no. Dopo aver annunciato l’arrivo del suo primo album solista, e averne svelato anche la genesi e la copertina, il cantautore romano ex Thegiornalisti ha scelto di dare anche ai fan un assaggio di quello che sarà il suo primo lavoro sulla lunga distanza. Un lavoro che verrà presentato anche, finalmente, con un tour nei palazzetti atteso con grandissima ansia ed eccitazione dall’artista romano.

Tommaso Paradiso, Magari no: il nuovo singolo

Scritto dallo stesso Tommaso e prodotto da Federico Nardelli, che ha collaborato con il cantautore ex Thegiornalisti per l’intero progetto Space Cowboy, Magari no mette in musica sentimenti nostalgici. Si tratta di un brano che un comunicato presenta come da ascoltare “col volume a cannone“, romantico e malinconico ma in grado di rapirti il cuore e la mente. Un pezzo che si adatta al mood autunnale che stiamo per abbracciare, lo stesso che porteremo con noi almeno fino a dicembre, con vista su un 2022 da vivere con un entusiasmo diverso e senza più l’incubo che ha reso le nostre vite differenti da quelle che erano prima.

Le canzoni di Tommaso Paradiso da solista

Magari no è un singolo estratto dall’album Space Cowboy, mentre i precedenti singoli lanciati da Paradiso dopo il divorzio con i Thegiornalisti non sembrerebbero essere stati inseriti nella tracklist del disco. Salvo sorprese, non potremo ascoltare nel disco brani che hanno raggiunto grandi traguardi come Non avere paura, I nostri anni, Ma lo vuoi capire e Ricordami. Di seguito il video ufficiale di Non avere paura, probabilmente ancora oggi il suo brano più amato in assoluto dopo la fine dell’avventura con la sua vecchia band: