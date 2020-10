Sfera Ebbasta, Bottiglie Privè: il primo singolo tratto dal nuovo album del king della trap italiana, Famoso.

Nuovo singolo per Sfera Ebbasta. Il trapper di Cinisello Balsamo, il king della trap italiana che con il nuovo progetto Famoso sta cercando di conquistare anche il resto del mondo, ha annunciato l’arrivo del primo estratto dal nuovo album. S’intitola Bottiglie Privè, ed è uno dei brani preferiti della fidanzata di Sfera, Angelina. Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sul nuovo brano dell’artista milanese.

Sfera Ebbasta: ecco Bottiglie Privè

Per creare ancora maggior hype, il trapper ha pubblicato alcuni versi in anteprima sui suoi account social: “Tutto cambia nulla resta uguale, tranne l’amore di tua madre. La gente cambia, il cash ti cambia. Più ne fai e più non ti basta“. Ecco il post con l’annuncio e una breve anticipazione, in attesa dell’arrivo del brano in streaming e del video ufficiale:

Sfera Ebbasta: il significato di Bottiglie Privè

Il primo estratto del nuovo album di Sfera è anche quello che apre il suo nuovo album Famoso. Si tratta di un pezzo in continuità con il recente passato del king della trap italiana, prodotto da Charlie Charles (una garanzia).

In attesa di scoprirne di più, sappiamo intanto che nel 2021, Covid permettendo, il trapper sarà protagonista di un tour in Italia. Per il momento sono state annunciate solo due date, due concerti speciali a Milano il 13 e il 14 settembre 2021, con biglietti in vendita dal 4 novembre 2020. La società organizzatrice tra l’altro ha fatto sapere che si impegna a rimborsare integralmente i tagliandi, incluso il diritto di prevendita, qualora l’emergenza sanitaria dovesse prolungarsi facendo slittare o cancellare gli eventi. Una scelta che probabilmente sarà confermata anche per il resto degli eventi del tour.