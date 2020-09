Gaia, Nuove strade: il nuovo singolo della vincitrice di Amici di Maria De Filippi insieme a Madame, Samuray Jay, Rkomi e Andry the Hitmaker.

Nemmeno il tempo di godersi il successo di Coco Chanel, che Gaia ha scelto di lanciare un nuovo singolo. Il 23 settembre è in arrivo in streaming un brano inedito che unisce la sua voce, una delle novità più interessanti del pop italiano, alle strofe e alle barre rap di alcuni degli artisti più importanti tra quelli in rampa di lancio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Gaia, Nuove strade: il nuovo singolo

Nuove strade, brano in collaborazione con Lavazza, vede la vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2020 unire la propria voce con quelle di Madame, una delle rapper donne più amate in questo momento in Italia, Samurai Jay, Rkomi e il producer Andry the Hitmaker.

Gaia Gozzi

Come già fatto da alcune sue colleghe più esperte, come Elodie o Annalisa, anche Gaia dunque tenta di fondere il suo pop alternativo e vagamente sudamericano con le nuove tendenze della musica rap e trap italiana. Il risultato piacerà ai fan? Ecco il post con l’annuncio ufficiale:

Gaia imita Irama

Intanto sui social la cantante italobrasiliana ha divertito moltissimo i suoi fan imitando un altro vincitore di Amici di Maria De Filippi. In particolare è stato Irama a diventare vittima di un suo scherzo. Cantando l’ultima hit dell’artista nativo di Carrara, ovvero il tormentone estivo Mediterranea, Gaia prova a imitare la voce del suo amico e collega, aggiungendo alla clip due emoji che ridono. Una storia che ha divertito i fan dei due artisti e ha testimoniato anche come il loro rapporto vada oltre il semplice rispetto tra colleghi.