The Weeknd, Smile: il nuovo singolo del cantante canadese con Juice WRLD, il rapper scomparso a 21 anni l’8 dicembre 2019.

Nuovo brano per The Weeknd. Il cantautore canadese ha pubblicato il 7 agosto una canzone in collaborazione con Juice WRLD, il rapper scomparso a 21 anni l’8 dicembre 2019. Il nuovo pezzo s’intitola Smile, ed è il primo brano (e probabilmente l’unico) in collaborazione tra i due artisti. Andiamoa ad ascoltare insieme il nuovo pezzo i The Weeknd, da mesi in rotazione radiofonica con il suo ultimo album After Hours.

The Weeknd, Smile: il nuovo singolo con Juice WRLD

Il nuovo brano era stato annunciato solo nei primi giorni di agosto dal cantante canadese attraverso una foto su Instagram del compianto rapper di Lucid Dreams. Da quel momento i fan si sono messi alla ricerca di ulteriori indizi, scovando un vecchio tweet di Juice WRLD pubblicato nel settembre, prima della sua scomparsa, in cui scriveva: “Io e The Weeknd faremmo un album brillante“.

Di seguito il lyric video ufficiale di Smile:

Juice WRLD: Legends Never Die

Nonostante la sua precoce scomparsa, Juice WRLD è ancora vivo nei cuori di tutti i suoi fan sparsi per il globo. Lo ha testimoniato il successo straordinario dell’album postumo Legends Never Die, pubblicato nel luglio 2020 e trascinato al successo anche dal singolo Righteous, cui è stato affiancato dal 7 agosto anche lo stesso Smile.

The Weeknd

Per quanto riguarda il cantautore canadese invece, ricordiamo che il suo ultimo disco, After Hours, è uscito il 20 marzo ed ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo, grazie anche alle super hit Blinding Light e In Your Eyes. Non sappiamo comunque se altro materiale è stato registrato insieme dai due artisti prima della scomparsa del 21enne trapper.