Online il video di Metal Heart, brano cover di Dave Gahan della canzone di Cat Power, che fa parte dell’album Imposter.

Metal Heart, prima canzone dell’album solista, intitolato Imposter, del cantante dei Depeche Mode, Dave Gahan, è stata scritta da Chan Marshall (ossia Cat Power). Tutte le canzoni di Imposter sono state composte dai cantautori preferiti di Gahan, tra cui Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Cat Power e Mark Lanegan, nonché Charlie Chaplin. Gahan ha detto: “Quando ascolto le voci e le canzoni di altre persone, soprattutto il modo in cui le cantano e interpretano le parole, mi sento a casa. Mi identifico con esse. Mi conforta più di ogni altra cosa. Non c’è un artista nel disco da cui non sono stato commosso“. E ha aggiunto: “So che abbiamo fatto qualcosa di speciale e spero che altre persone lo sentano e che li accompagni in un piccolo viaggio, specialmente le persone che amano la musica e lo fanno da anni”.

Dave Gahan dei Depeche Mode ha annunciato un nuovo album di cover, intitolato Imposter, che ha registrato con i Soulsavers. Questo nuovo progetto musicale del cantante includerà cover di brani di altri artisti, come P.J. Harvey, Neil Young, Bob Dylan, Mark Lanegan e altri. Il video di Metal Heart:

La prima traccia di questo nuovo disco è la sua cover di Metal Heart, brano contenuto nell’album Moon Pix di Cat Power del 1998. Cat Power – proprio poco tempo fa – ha annunciato il suo album di cover, anche se non ci sono cover dei Depeche Mode.

La tracklist di Imposter

Di seguito, vi elenchiamo le canzoni che compongono Imposter, primo album solista del cantante dei Depeche Mode:

The Dark End of the Street Strange Religion Lilac Wine I Held My Baby Last Night A Man Needs a Maid Metal Heart Shut Me Down Where My Love Lies Asleep Smile The Desperate Kingdom of Love Not Dark Yet Always On My Mind

L’album uscirà nei negozi e in digitale a partire dal 12 novembre 2021.