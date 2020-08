Bastille, What You Gonna Do???: il nuovo singolo del gruppo alt rock britannico insieme al chitarrista dei Blur Graham Coxon.

Il 31 luglio 2020 i Bastille hanno pubblicato a sorpresa un nuovo singolo. A distanza di un anno da Doom Days, la band inglese torna a farsi sentire con What You Gonna Do???, un energico brano che vede la collaborazione con un artista leggendario: Graham Coxon, ovvero la chitarra dei Blur. Un ritorno più vicino al rock rispetto al recente passato del gruppo di Dan Smith, famoso per hit internazionali come Pompeii e Happier.

Bastille, What You Gonna Do???: il video

Parlando di questo nuovo brano, Smith ha raccontato: “Non appena abbiamo finito la canzone, abbiamo sentito l’urgenza di farla uscire, senza aspettare. Questa fase è un nuovo inizio per noi. È come se ricominciassimo da capo. Siamo eccitati dal lavoro che abbiamo fatto, al punto di voler pubblicare la canzone subito, senza aspettare che l’album sia finito“. Di seguito il video di What You Gonna Do???:

Bastille: da Pompeii ad Happier

La storia del gruppo alt rock inglese è iniziata nel lontano 2010. La svolta della loro carriera è stata la hit Pompeii, quarto singolo estratto dal primo album, Bad Blood, nel lontano 2013. Una canzone di stampo synth pop capace di guadagnare ben tre 3 dischi di platino in Italia, 4 nel Regno Unito e 6 negli Stati Uniti.

A confermare il loro successo radiofonico è arrivato qualche anno dopo, nel 2018, un brano puramente EDM, anche se di natura commerciale, ovvero Happier, in collaborazione con il deejay Marshmello. Un altro grande successo internazionale diventato virale anche grazie all’emozionante video, incentrato sulla storia di una bambina vittima di bullismo e del suo rapporto con il suo cane.

