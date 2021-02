Mydrama, Le luci: la nuova canzone dell’artista rivelazione di X Factor 2020 in collaborazione con il rapper Dani Faiv.

Mydrama prova a fare il salto all’interno del mondo della musica dei Big della musica italiana dopo la partecipazione a X Factor 2020. La cantante rivelazione del team di Hell Raton, insieme alla vincitrice Casadilego, è pronta al grande debutto con il nuovo singolo Le luci, che la vede collaborare per la prima volta con uno dei rapper più apprezzati d’Italia: Dani Faiv.

Mydrama con Dani Faiv nel singolo Le luci

Il nuovo singolo di Alessandra è in arrivo il 19 febbraio. Si tratta della prima collaborazione della cantante con il rapper Dani Faiv. Il significato del pezzo è stato raccontato in un comunicato stampa. Mydrama racconta il momento magico che si vive quando i propri sogni iniziano a prendere forma. Il tutto con la città di Milano sullo sfondo, con i suoi lampioni, i suoi murales, la sua luminosità e il suo affollamento.

Mydrama

Milano diventa in questo brano il punto di partenza per il viaggio più importante di ogni artista, permettendogli spesso e volentieri di realizzare i propri desideri. Il viaggio viene raccontato attraverso le immagini di ciò chie potrebbe essere quando le luci si spengono. Si tratta di un brano che dunque racconta una parte della vita di Mydrama, uno dei talenti più apprezzati dell’ultima edizione di X Factor. Qui uno degli ultimi post su Instagram di Alessandra:

Chi è Mydrama

Alessandra Martinelli, questo il vero nome di Mydrama, è nata a Monte Cremasco, in provincia di Cremona, nel 1999. Appassionata di musica da sempre, è riuscita a trasformare il dolore per la propria vita sentimentale in arte grazie al suo talento, riuscendo a imporsi tra i protagonisti più amati di X Factor 2020, sotto la guida del giudice Hell Raton.

Durante la partecipazione al programma ha avuto modo di cantare Grazie a dio e Registrazione326 di tha Supreme e Mara Sattei, lasciando il pubblico senza parole e ottenendo milioni di views. Ha già pubblicato il brano Vieni con me (prodotto da tha Supreme) e Cornici bianche (prodotto da Young Miles).