Andrà in onda, su Rai 1, a partire dalla primavera, Ci vuole un fiore, show condotto da Francesco Gabbani. Per il cantautore toscano, si realizza un sogno, visto che – nel corso degli anni – ha più volte espresso il desiderio di poter avere un programma televisivo tutto suo. Ecco quando andrà in onda e in cosa consisterà questo appuntamento sul piccolo schermo.

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani condurrà Ci vuole un fiore

Ci vuole un fiore è il nuovo programma, in arrivo in primavera sul primo canale della Rai, condotto da Francesco Gabbani. Lo show di intrattenimento del cantautore toscano, Secondo le notizie sinora trapelate su questa novità dedicata al pubblico del piccolo schermo, il programma occuperà le due prime serate del venerdì, dopo la fine del programma Cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci.

In questa occasione, Gabbani offrirà ai telespettatori uno spettacolo basato sulla musica, gestito dal cantautore che ha più volte dimostrato di avere doti da showman. Pertanto, musica e varietà viaggeranno all’unisono: sarà anche un momento per parlare di temi importanti, come la mobilità e la sostenibilità.

I temi delle puntate

Ci vuole un fiore, dunque, sarà un programma tematico, diviso in base ai quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco. Proprio in base a questi elementi cardine della nostra vita che saranno sviscerati temi molto importanti che sono diventati sempre più attuali e pressanti.

In questo modo, l’interprete di Occidentali’s Karma sensibilizzerà gli spettatori su questi importanti temi, che sono fondamentali per la salvaguardia del pianeta, sempre più stretto nella morsa del riscaldamento globale e dell’esaurimento delle risorse.