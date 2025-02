Il Nuovo Ruolo dell’Ex Braccio Destro di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, parteciperà al Festival di Sanremo 2025. Selvaggia Lucarelli ha annunciato che Damato sarà lo stylist del cantante Irama, che gareggerà tra i big con il brano “Lentamente”, dedicato all’amore perduto. Questo non è il primo approccio di Damato al Festival; egli era presente nel 2023 quando Ferragni co-condusse l’evento con Amadeus. Nella sua newsletter, Lucarelli ha rivelato che Irama ha ingaggiato Damato per consigli su come vestirsi sul palco dell’Ariston. Durante la presentazione della sua canzone, Irama si è presentato con una canottiera bianca e un cappotto scuro, completato da bracciali e una spilla simile a quella scelta da Damato per Ferragni nel 2023.

Tuttavia, Damato è attualmente coinvolto in problemi legali. È tra gli imputati in un processo per truffa aggravata legato al noto ‘Pandoro gate’ e altre irregolarità. Insieme a Ferragni e altri, sarà giudicato il prossimo 23 settembre dalla procura di Milano. Le accuse riguardano tre capi per truffa aggravata. Nel frattempo, Chiara Ferragni rimane al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su un presunto tradimento da parte di Fedez. Ferragni ha confermato la notizia e ha avviato misure legali contro Corona per la diffusione di dettagli privati, mentre l’ex paparazzo ha dichiarato di non voler essere censurato e promette ulteriori rivelazioni.