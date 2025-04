Il Nuovo Rischio dell’Intelligenza Artificiale: Creazione Credibile di Scontrini Falsi con ChatGPT

L’intelligenza artificiale generativa ha fatto significativi progressi con il nuovo generatore di immagini del modello GPT-4o di OpenAI, accessibile anche per gli utenti gratuiti. Questa novità solleva preoccupazioni legate alla possibilità di creare ricevute fiscali falsificate in modo semplice e credibile. Utilizzando ChatGPT, è ora possibile generare grafiche realistiche, comprese ricevute di ristoranti e negozi, che possono includere dettagli come nomi e prezzi plausibili. Alcuni esempi di scontrini falsi, condivisi sui social media, mostrano come siano stati manipolati digitalmente per apparire autentici, con elementi di “disturbo” come macchie e pieghe.

Il nuovo modello GPT-4o ha superato il limite tecnico della generazione di testi leggibili all’interno delle immagini, rendendo le falsificazioni più accessibili. Anche se gli errori numerici sono ancora presenti, possono essere corretti facilmente tramite software di fotoritocco, aumentando così l’attrattiva per chi intende falsificare documenti. In risposta a queste preoccupazioni, OpenAI dichiara che tutte le immagini generate includono metadati C2PA per identificare il loro stato di origine e che monitorano l’uso della piattaforma per prevenire abusi. Tuttavia, i metadati possono essere rimossi facilmente, rendendo difficile distinguere tra ricevute vere e false.

OpenAI sostiene che il loro obiettivo è garantire libertà creativa agli utenti, e che le ricevute false potrebbero contribuire a educare le persone sull’alfabetizzazione finanziaria. Questa posizione solleva interrogativi sulla responsabilità nell’uso di tali tecnologie, considerando i potenziali utilizzi fraudolenti.