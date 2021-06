Maneskin secondi nella Spotify Global Chart: la band romana è davanti a Ed Sheeran, Dua Lipa e BTS.

I Maneskin continuano a guadagnare successi su successi. A oltre un mese dal loro incredibile trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, la band romana non ferma la sua ascesa. Prima si sono fatti conoscere con Zitti e buoni, poi sono diventati virali con I Wanna Be Your Slave. Adesso stanno travolgendo le classifiche di tutto il mondo, compresa la Spotify Global Chart, con una cover cantata a X Factor: Beggin’ dei Madcon, presente nel loro EP Chosen. Incredibilmente il brano si è issato fino al secondo posto nella Global Chart dell’app di streaming, dietro alla sola Good 4 U di Olivia Rodrigo.

Maneskin secondi nella Spotify Global Chart

Olivia Rodrigo lambisce i 7 milioni di ascolti. I Maneskin con Beggin’ superano i 5 milioni e mezzo. Numeri folli, che difficilmente sarebbero stati ipotizzabili per un gruppo o un artista italiano. Per far capire la dimensione dell’impresa, bisogna considerare chi sono riusciti a mettersi dietro. Popstar e rapstar del calibro di Lil Nax X, Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran e Dua Lipa.

Maneskin

Un successo incredibile che fa il paio con quello di I Wanna Be Your Slave, ancora in top ten, in particolare al nono posto davanti a Butter dei BTS, a brevissima distanza. Di seguito l’audio di Beggin’:

Maneskin: bacio in diretta in Polonia

Tra l’altro, non si tratta del primo approdo in classifica per la band romana. Già all’indomani della vittoria dell’Eurovision erano entrati nella Global Chart con Zitti e buoni, ma non così in alto. Negli ultimi giorni il gruppo romano ha fatto parlare di sé per un bacio scambiato da Damiano e Thomas in diretta televisiva in Polonia per festeggiare il Pride e mostrare la propria vicinanza alla comunità LGBTQIA+. Un gesto molto importante e apprezzato in tutto il mondo. E intanto si continua a parlare del loro nuovo manager, che potrebbe non essere Simon Cowell come sembrava fino a poche settimane fa.