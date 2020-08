Laura Pausini, La metà di me: il nuovo progetto della cantante annunciato attraverso un misterioso post su Instagram.

Laura Pausini è tornata! Con un misterioso post su Instagram e sugli altri social la cantante di Solarolo ha annunciato l’arrivo di un nuovo progetto di cui al momento si conoscono pochissimi dettagli. È bastata una sua foto artistica e un countdown per far impazzire tutti i suoi fan e scatenare un entusiasmo senza limiti. Si tratterà di un nuovo singolo? O addirittura di un nuovo album? E se invece fosse un nuovo featuring con un grande artista italiano o internazionale?

Laura Pausini, La metà di me: il nuovo progetto

Il nuovo progetto di Laura Pausini è in arrivo il 4 settembre 2020. S’intitola La metà di me, ma ad oggi non sappiamo se sarà un singolo o qualcosa di diverso. Quello che sappiamo è che ormai la cantante di Solarolo è ferma discograficamente da due anni e mezzo. Il suo ultimo album, Fatti sentire, è stato infatti pubblicato nel marzo del 2018.

Laura Pausini

Proprio per questo l’ipotesi di un singolo che possa fare da apripista per un nuovo album in arrivo nel 2021 non sembrerebbe essere campata in aria. Non resta che aspettare pochi giorni per saperne di più… Intanto ecco il suo post:

Laura Pausini: il raduno con i fan

Il 5 settembre 2020 avrebbe dovuto avere luogo al Pala Cattani di Faenza, ribattezzato per l’occasione PalaPau, il raduno Be Me. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria, anche questo appuntamento è slittatto a data da destinarsi. Per dare comunque delle emozioni ai fan, il 4 settembre la cantante ha deciso comunque di far partire il proprio nuovo progetto in quelli che avrebbero dovuto essere i giorni più importanti per il suo rapporto con i fan. Insomma, ancora poco tempo e ne sapremo di più.