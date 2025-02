Il Nuovo Piano Pandemico: Vaccini, DPCM e le Reazioni di Bassetti a Cinque Anni dal Covid

A cinque anni dall’inizio del Covid, il nuovo Piano nazionale pandemico è stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni. Il Piano riconosce l’importanza dei vaccini, ma non li considera l’unico strumento di contrasto, sottolineando la necessità di misure combinate come test, isolamento e tracciamento. Le restrizioni alla libertà personale sono contemplate solo in caso di “pandemia di carattere eccezionale” e non saranno adottate con Dpcm, ma tramite leggi o atti con forza di legge. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha evidenziato che le misure dovranno essere adattate in base alle circostanze locali e alle caratteristiche epidemiologiche.

Il Piano prevede la possibilità di nominare un “Commissario straordinario all’emergenza” per gestire eventi straordinari. Gli scenari di rischio previsti sono tre, collegati a virus influenzali con diversi gradi di patogenicità. Lo scenario peggiore prevede fino a 3 milioni di ricoveri e oltre 360 mila accessi in terapia intensiva. Le proiezioni indicano un fabbisogno variabile di posti letto a seconda della gravità del virus e del picco di contagi.

Matteo Bassetti ha criticato il Piano, affermando che le decisioni dovrebbero essere basate su scienza e medicina, sottolineando che i lockdown dovrebbero essere evitati ma non esclusi. Secondo lui, il Piano è influenzato dalla politica, il che rappresenta un problema per la sanità pubblica. Il ministro Schillaci ha assicurato che ci sono risorse economiche, aggiungendo che saranno tutelate le libertà e i diritti dei cittadini.