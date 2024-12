Il nuovo percorso dell’ex presidente della Regione Liguria dopo l’arresto

Anno nuovo, vita nuova, per Giovanni Toti, ex presidente della Liguria, il quale, dopo un patteggiamento che ha portato a una condanna a due anni e tre mesi con pena convertita in lavori socialmente utili, ha annunciato il suo ritiro dalla politica. Dimessosi a causa di accuse di corruzione, Toti ha dichiarato di volersi dedicare all’informazione e alla comunicazione. Nell’intervista al Secolo XIX, ha affermato di considerarsi sconfitto dall’inchiesta che lo ha coinvolto e ha aggiunto: “Dalla politica mi tengo con prudenza ai margini. Nel prossimo futuro sicuramente non tornerò in politica… credo di aver dato alla politica tutto quello che potevo dare”.

Durante l’intervista, Toti ha discusso le accuse che lo hanno portato a dimettersi, sottolineando di ritenere “sbagliata e viziata” l’interpretazione dei magistrati di Genova. Ha precisato di non credere in un complotto da parte dei magistrati, ma che esistono differenze nel modo di vedere la vita e la politica. Ha usato una metafora automobilistica per spiegare la sua situazione: “Quando vai a 100 all’ora, ci sta che sbagli una curva… non credo di aver sbagliato ma sono certo di aver portato questa macchina a una velocità che comporta qualche rischio”.

In merito alla sua nuova carriera, Toti ha manifestato l’intenzione di aprire un’agenzia di comunicazione a Milano, considerata il centro della comunicazione, e a Genova, per i legami affettivi. Oltre a promuovere un libro, Toti collaborerà con il quotidiano Il Giornale e, a partire da gennaio, si dedicherà a oltre 1.600 ore di lavori socialmente utili presso la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, focalizzandosi su campagne di prevenzione.

Questo nuovo percorso segna una sfida e una nuova direzione per Toti, il quale pare determinato a ricostruire la sua immagine e ad affrontare la nuova fase della sua vita professionale, mettendo da parte la carriera politica e cercando opportunità nel settore della comunicazione e dell’informazione.