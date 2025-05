Il Nuovo Papa: Un Appello ai Fragili della Società

Durante un evento ad Aosta dedicato alla fragilità, Francesco Vaia, membro dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ha commentato le emozioni di Papa Leone XIV, visibile durante la cerimonia di inizio Pontificato. Ha sottolineato che le lacrime del Papa rappresentano una continuità con il messaggio di Papa Francesco, che mette in evidenza la fragilità e l’attenzione verso le persone più vulnerabili. Vaia ha evidenziato anche l’importanza della richiesta di disarmo e pace, invitando la società a impegnarsi per un mondo più giusto ed equo. Ha citato le parole della presidente Meloni, definendo il momento attuale come un tornante cruciale della storia moderna, esortando a lavorare insieme per superarlo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com