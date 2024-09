Il nuovo notebook con intelligenza artificiale: caratteristiche e prezzi ufficiali

LG ha presentato il nuovo notebook LG Gram 16, che si distingue per l’uso dei processori Intel Core Ultra di seconda generazione, promettendo prestazioni elevate ed efficienza. Questo modello è etichettato come “Pro” per separarlo dagli altri modelli della gamma Gram e segna l’inizio di un ampliamento della linea di notebook LG, che verranno riforniti con le nuove CPU Intel nei prossimi mesi.

Le specifiche tecniche del LG Gram 16 sono per ora limitate, ma si prevede che il notebook utilizzi uno dei nove modelli di processori Intel Core Ultra, insieme a opzioni di RAM da 16 GB o 32 GB. Questi nuovi processori offrono sostanziali miglioramenti per le attività di intelligenza artificiale, raggiungendo una potenza di 120 TOPS (Trilioni di Operazioni per Secondo) per l’elaborazione AI “on device”. La GPU ha ricevuto significativi aggiornamenti, garantendo prestazioni superiori e un’elevata efficienza energetica, con prestazioni per watt tra le migliori nel mercato dei notebook.

Il display del LG Gram 16 sarà di 16 pollici, probabilmente con un pannello IPS in formato 16:10 e risoluzione QHD. Ci si aspetta anche una batteria di circa 77 Wh e una tastiera retroilluminata full-size con tastierino numerico e layout italiano. Il notebook continua a mantenere un design leggero, con un peso inferiore a 1,2 chilogrammi e una robustezza attestata dalla certificazione MIL-STD-810H, che certifica la sua resistenza.

Il sistema operativo installato sarà Windows 11, il quale supporterà Copilot e altre funzionalità AI integrate da Microsoft. Si prevede che il LG Gram 16 sarà disponibile sul mercato entro la fine del 2024, ma al momento LG non ha reso noto il prezzo. Gli utenti in Italia dovranno pazientare per ulteriori dettagli sulla disponibilità e sulla commercializzazione di questo nuovo laptop.

In sintesi, l’LG Gram 16 rappresenta un’innovazione nella gamma di notebook LG, combinando potenza di calcolo, efficienza energetica e un design leggero, ponendosi come un dispositivo molto interessante per gli utenti che cercano prestazioni elevate in un formato portatile.