Al Lollapalooza sono tornati i Limp Bizkit, con una nuova canzone, Dad Vibes. Ma a far parlare è il look di Fred Durst.

Fred Durst e i Limp Bizkit sono tornati. Dopo un periodo di assenza dai palchi, la band americana guidata dal rapper è stata grande protagonista in un festival importante come il Lollapalooza. Un’occasione speciale per presentare un nuovo singolo inedito a distanza di otto anni dall’ultima volta. Ma soprattutto un’occasione per Durst di sfoggiare il suo incredibile nuovo look. Riesci a riconoscerlo?

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/limpbizkit

Fred Durst dei Limp Bizkit: il nuovo look fa discutere

Lo ricordavamo con capello rasato, cappello all’indietro, canotte da vero rapper, un look sempre in linea con il suo stile. Ma gli anni passano, e a quasi 51 anni compiuti l’artista ha scelto di darci un taglio, o meglio di modificare del tutto il suo look, dai capelli al vestiario.

Capelli grigi e baffi a manubrio, camicione, pantalone largo e una giacca a vento marrone. Un look davvero particolare, bizzarro e fuori dal comune. Di seguito uno scatto, per riuscire a rendersi conto di questa mutamorfosi:

Limp Bizkit: Dad Vibes è il nuovo singolo

Dal punto di vista musicale, la band americana simbolo del nu metal ha presentato un set composto da praticamente tutti pezzi più famosi della loro carriera tra anni Novanta e Duemila, da Nookie e Break Stuff ai brani di Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Un set in cui non è mancato il suo senso dell’umorismo, con tanto di citazione dello storico e drammatico Woodstock 99. Ad aiutare il cantante americano, tra l’altro, anche un’interprete della lingua dei segni.

Ma il pezzo grosso è stato ovviamente il nuovo singolo inedito, Dad Vibes, un brano che ha scaldato i cuori di tutti i loro fan:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/limpbizkit