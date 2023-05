Il nuovo libro di Dario Bressanini è finalmente in libreria Dai salumi «canc…

🥁 Il nuovo libro di Dario Bressanini è finalmente in libreria 🥁

Dai salumi «cancerogeni» al famigerato olio di palma, dai misteriosi «zuccheri aggiunti» al temutissimo sale, oggi il cibo sembra più un nemico da cui difendersi che uno dei grandi piaceri della vita. Questo anche a causa del marketing, che sui temi dell’alimentazione si fa sempre più aggressivo, e della proliferazione di studi e articoli allarmistici che di scientifico hanno ben poco. In “Fa bene o fa male?” il nostro superscienziato di quartiere ci dà una serie di strumenti per evitare di cadere nelle trappole dei media e della pubblicità. Lo fa prendendo in esame alcuni falsi miti, come la clorofilla che farebbe bene alla pelle e ai capelli, il cioccolato che «aiuta a dimagrire», ma anche a ottenere un premio Nobel, o il sale rosa dell’Himalaya che in realtà è prodotto in Pakistan. Noi non stiamo più nella pelle, in libreria e negli store online dal 2 maggio