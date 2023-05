il nuovo ibrido nato per il riscaldamento globale

Si chiamano Pizzly o grolar e sono il risultato dell’accoppiamento tra un orso grizzly e un orso polare: un nuovo ibrido dovuto al riscaldamento globale

Il fenomeno del riscaldamento globale impatta in svariati modi non solo sulla vita degli esseri umani ma anche su quella degli animali.

I cambiamenti climatici provocano una serie di “anomalie”, mutando quello che era l’equilibrio e l’habitat di alcune specie e costringendole ad adeguarsi ai cambiamenti innescati dall’aumento delle temperature.

Tra le conseguenze del riscaldamento globale vi è infatti anche la nascita di nuove specie: ossia ibridi nati dall’accoppiamento di due esemplari che prima occupavano ecosistemi diversi e che adesso si ritrovano a condividere lo stesso habitat.

Ed è proprio quello che è accaduto in Russia, dove gli orsi polari si sono accoppiati con gli orsi grizzlydando origine ad una specie ibrida nota con il nome di pizzly o grolar.

Pizzly o grolar: la fusione tra orso grizzly e polare dovuto ai cambiamenti climatici

Questo nuovo ibrido non rappresenta una novità nella comunità scientifica, infatti esemplari di pizzly o grolar sono già stati osservati in Canada e negli Stati Uniti. Ma ulteriori avvistamenti di questi esemplari sono avvenuti anche in Russia, provando che gli orsi grizzly si sono spostando verso le zone occupate dagli orsi polari.

Se da una parte l’aumento delle temperature ha spinto gli orsi grizzly verso il nord in cerca di cibo, dall’altra lo scioglimento dei ghiacciai ha inciso notevolmente sulle abitudini di caccia degli orsi polari che usano il ghiaccio per cacciare le foche che fuoriescono dall’acqua.

Gli effetti del riscaldamento globale fanno sì che l’habitat degli orsi polari e degli orsi grizzly si sovrappongano e che le due specie entrino in contatto, dando vita ad un nuovo ibrido.

Questi nuovi esemplari prendono il nome di pizzly se nati da un orso polare maschio e un orso grizzly femmina, prendono invece il nome di grolar se nati da un orso polare femmina e un orso grizzly maschio.

In realtà, come chiarito dalla paleontologa della Vanderbilt University, Larisa DeSantiS, gli orsi grizzly e polari hanno un antenato in comune, ma le due specie hanno avuto percorsi evolutivi differenti.

Gli studiosi si sono interessati alle caratteristiche di questi nuovi ibridi e sulle sue loro capacità di adattamento. Gli orsi brolar infatti potrebbero manifestare vantaggi evolutivi, risultando più adatti a vivere in ambienti con temperature più alte rispetto a quelle artiche e una dieta più variegata degli orsi polari.