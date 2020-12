Giro di boa al Grande Fratello Vip che, con la puntata di ieri sera, ha ufficialmente messo un punto sulla quinta edizione (che non a caso avrebbe dovuto eleggere proprio ieri il suo vincitore).

Il 20% di share ha però fatto gola a Mediaset che per questo motivo ha raddoppiato la durata del gioco passando da 12 a 24 settimane.

I vipponi in casa sono stati quindi messi davanti ad una scelta: continuare il gioco (firmando un nuovo contratto) o abbandonarlo, avendolo di fatto finito (e per questo motivo senza incorrere in penali economiche).

Tutti hanno accettato di continuare tranne Francesco Oppini (che è uscito) ed Elisabetta Gregoraci (che uscirà la prossima puntata), mentre Dayane Mello, che inizialmente aveva confessato di voler uscire, ha cambiato idea ed ha deciso di restare.

Grande Fratello Vip 5, edizione 2.0

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è quindi entrata in una sorta di 2.0 ed ha davanti a sé altri 80 giorni. Motivo per cui gli autori hanno scelto e selezionato un nuovo cast che entrerà nelle prossime puntate.

I nuovi sono Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Mario Ermito, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.

8 volti che andranno così a convivere con i 7 originals (Andrea Zelletta, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi) ed i 4 entrati a metà gioco (Giulia Salemi, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio).

19 concorrenti.

Si riparte da capo.