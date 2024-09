Il nuovo Google TV Streamer è ora disponibile in Italia: Scopri tutte le novità!

Il nuovo Google TV Streamer, lanciato a agosto e venduto a 119 euro, rappresenta un’importante evoluzione nella gamma di dispositivi di streaming di Google, introducendo la versione 14 del sistema operativo Google TV. Questo dispositivo sostituisce i precedenti box Chromecast, offrendo migliori prestazioni hardware e funzionalità avanzate.

Il design del Google TV Streamer è imponente e moderno, con dimensioni di 161,6 x 75,6 mm e un peso di oltre un chilogrammo, rendendolo un oggetto da esporre nel soggiorno. Il telecomando incluso, dotato di microfono integrato, consente il controllo vocale. In caso di smarrimento, è possibile far suonare il telecomando premendo un pulsante sul retro del dispositivo o utilizzando l’assistente vocale Google.

Per quanto riguarda la qualità video, il Google TV Streamer supporta una risoluzione Ultra HD a 60 fotogrammi al secondo, oltre a fornire compatibilità con i formati HDR avanzati come HLG, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision. Questo assicura un’esperienza visiva ottimale su piattaforme di streaming. Sul versante audio, il dispositivo supporta formati come Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos, garantendo un suono di alta qualità.

In termini di connettività, il Google TV Streamer è dotato di Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, con 4 GB di memoria interna e 32 GB di spazio di archiviazione. Utilizza un’uscita HDMI 2.1 per il collegamento a TV o proiettori, oltre a una porta Ethernet per chi preferisce una connessione cablata.

Una novità significativa è il supporto al protocollo Matter, che migliora l’interazione con dispositivi domotici compatibili, ampliando le possibilità di integrazione. Il Google TV Streamer si integra perfettamente con l’ecosistema Google, supportando vari dispositivi smart come fotocamere e altoparlanti.

Il successo dell’ecosistema Google TV è testimoniato dai oltre 270 milioni di utenti in tutto il mondo. Con l’aggiornamento alla versione 14, si preannunciano ulteriori novità che miglioreranno ulteriormente l’esperienza utente, consolidando la posizione del Google TV Streamer come uno dei migliori dispositivi nel settore dello streaming e della domotica.