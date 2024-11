Il nuovo film di Steven Spielberg con soli animali

Arriva nelle sale cinematografiche il nuovo film di Steven Spielberg intitolato “Flow – Un mondo da salvare”, un’opera d’animazione che ha come protagonisti solo animali. Considerato dalla critica come il film d’animazione più innovativo sulla natura dai tempi di “Bambi”, è stato selezionato tra i favoriti per gli Oscar. La pellicola, realizzata dal lettone Gints Zilbalodis, è stata presentata in anteprima al festival Alice nella Città e ha ottenuto riconoscimenti a importanti festival come Annecy e Cannes.

“Flow” racconta la storia di un mondo dominato dagli animali, privato della presenza umana, in cui la trama si sviluppa attorno a un’inondazione che costringe un gatto e altri animali a cercare salvezza su una barca. La narrazione si articola senza dialoghi umani, lasciando spazio esclusivamente ai versi degli animali, che accompagnano una serie di paesaggi incantevoli. Zilbalodis ha dichiarato che l’obiettivo non era creare un enigma, ma piuttosto un’esperienza da vivere, permettendo al pubblico di riflettere anche dopo la visione.

Il film si apre in una foresta oscura, introducendo temi di introspezione attraverso la figura del gatto protagonista. La fuga degli animali da un’onda d’acqua improvvisa segna l’inizio di un’odissea che ricorda le tradizioni epiche e bibliche. La barca a vela diventa un simbolo di salvezza, popolata da diverse creature, tra cui una nutria e un cane Labrador.

Secondo Zilbalodis, l’animazione possiede una capacità unica di comunicare in modo universale, superando le barriere culturali e linguistiche grazie a una narrazione visiva. Guillermo del Toro ha elogiato il film definendolo “il futuro dell’animazione”. L’approccio innovativo del film non solo trasmette emozioni, ma crea un legame profondo con il pubblico di ogni età.

“Flow” promette di essere un capolavoro che unisce poesia, amore e vita, utilizzando una tecnica di animazione che offre uno sguardo agile e contemplativo sul mondo naturale. Con scenari onirici e una colonna sonora unica che risuona con i versi degli animali, il film si preannuncia come una proposta emozionante e coinvolgente per tutti gli amanti dell’animazione e della natura.