Il nuovo DPCM annunciato dal nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha di fatto gettato l’Italia in quello che sembrerebbe essere una sorta di nuovo lockdown con regioni in zona rossa, in zona arancione ed in zona gialla.

Grande novità di questo nuovo DPCM è il coprifuoco obbligatorio in tutto il paese dalle 22 di sera alle 5 del mattino, motivo per cui con molta probabilità il pubblico nello studio del Grande Fratello Vip non sarà più presente, dato che la trasmissione inizia circa un quarto d’ora prima il coprifuoco.

Un’altra novità è che gli abitanti delle regioni in zona rossa ed in zona arancione (fra cui la Lombardia, dove abita Alfonso Signorini) non possono circolare nelle regioni considerate ‘zona gialla’, come ad esempio il Lazio dove si trovano la casa e lo studio del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, qualora il conduttore non dovesse trasferirsi in un albergo romano, potrebbe essere costretto a condurre nuovamente il reality in uno studio di Milano, come accaduto nel corso delle ultime settimane della quarta edizione, quando l’Italia stava vivendo il suo lockdown.

Nuovo DPCM, al GF Vip salta la seconda regia

Al momento l’unica certezza è che a causa della situazione d’emergenza, online la diretta avrà una sola regia.

“La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente”.

Scopriremo tutto nelle prossime ore.