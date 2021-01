È la stretta dei “cento giorni”. “Se funziona, potremo ritenere il Covid soltanto un ricordo”. Il governo prepara il nuovo Dpcm con le limitazioni a partire dal 16 gennaio, “perché il contagio ha ripreso a camminare e dunque lavoreremo per fare un passo avanti sul terreno delle misure restrittive vigenti, che saranno confermate”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Tradotto: resta il sistema della regioni a colori, con l’introduzione di quella bianca, a bassissime restrizioni, ma con valori più stretti per le altre. Sarà più facile, cioè, finire in zona arancione e rossa. Accantonata la proposta del Cts (250 contagiati per ogni centomila abitanti), avanza un nuovo sistema di calcolo che non si basa più soltanto sull’Rt ma che tiene conto anche, e soprattutto, dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti di area medica delle zone Covid. Confermato il coprifuoco, stretta sugli asporti, per evitare gli assembramenti degli aperitivi, sul tavolo è tornata la possibilità di aprire i musei nelle zone gialle. Il pacchetto, però, al momento è ancora provvisorio: oggi infatti se ne discuterà con le Regioni per poi presentare il testo definitivo al Parlamento e approvare il pacchetto tra giovedì e venerdì.

Il sistema dei colori

Il sistema delle restrizioni, a seconda dei colori delle regioni, resta in vigore. “Ha funzionato e non ha senso cambiarlo, creando così confusione nei cittadini in un momento così complicato”, ha detto il titolare delle Autonomie, Francesco Boccia, nella riunione di ieri sera con i colleghi ministri. Sul tavolo ci sono due novità: è possibile l’introduzione di una fascia bianca, qualora l’Rt dovesse scendere sotto lo 0,5, con restrizioni praticamente minime. Ma soprattutto diventerà più rigido il sistema di classificazione. L’Rt è tornato sopra l’1 e si aspettano che la prossima settimana sia tra l,1,1 e l’,1,2. Il Cts aveva proposto la possibilità di classificare come rosse le regioni con più di 250 contagiati ogni 100mila abitanti. Non accadrà: “Il valore assoluto numerico – ragiona un tecnico – è sballato. Per non andare in zona rossa basterebbe che le regioni smettessero di fare tamponi”. Sul tavolo c’è un piano B: valori più bassi di Rt per arancione e rosso (“oggi più del 60% degli italiani è in zona arancione” ha fatto notare Speranza), ma soprattutto un parametro che tenga conto dell’effettiva occupazione dei posti letto di intensiva e non solo. La scelta non è casuale, è la teoria dei cento giorni: non a caso vorrebbero spostare a fine aprile lo stato di emergenza, per poi verificare la situazione del piano vaccinale. “In questi cento giorni – hanno spiegato in consiglio dei ministri – c’è il nostro futuro: se riusciamo a vaccinare tutti gli operatori sanitari, gli 80enne e parte dei 70enni, tra cento giorni, a fine aprile, avremo una pressione sulla rete ospedaliera assolutamente gestibile. Il Covid sarà un ricordo”.

Le restrizioni

Ecco perché Speranza e Boccia, con il premier Giuseppe Conte dalla loro, hanno chiesto ulteriori restrizioni. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, i ristoranti potranno continuare a fare il domicilio. Ma per i bar sarà vietato l’asporto: è la norma anti movida, per evitare assembramenti da aperitivo fuori dai locali. Resterà il divieto di spostamento tra le regioni arancioni e rosse.È possibile che si vada invece a eliminare quello tra regioni gialle. Ci si potrà in ogni caso muovere una sola volta al giorno e per un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni) di andare a trovare amici o parenti. Sulla scuola, il dibattito è aperto: la ministra Azzolina chiede il rientro subito per le superiori, ma è possibile che slitti ancora. “In questa seconda ondata non sono mai state chiuse le scuole elementari e la prima media e questa è stata una scelta giusta”, ha detto Speranza, lanciando evidentemente un messaggio a quei governatori (Michele Emiliano su tutti) che hanno chiesto ai genitori di non mandare i figli a scuola.

Sport e cultura

In questo quadro restano rigide le norme sullo sport. Non riapriranno le piscine e le palestre. Mentre si è pronti a ridiscutere il tema dello sport individuale. Ma dovrebbero i restare chiusi gli impianti da sci anche oltre il 18 gennaio. Il ministro Dario Franceschini ha chiesto la riapertura dei musei almeno nelle regioni gialle. E si è ragionato anche sulla possibilità di alzare il sipario nei cinema.