Non c’è pace per il Capodanno di Federica Panicucci. Se l’anno scorso Mediaset ha deciso di optare per una puntata speciale del Grande Fratello Vip in seguito alle restrizioni imposte dal governo, quest’anno tutto sembrava andare liscio come l’olio. Fino al nuovo DPCM. Il concertone in piazza a Bari è stato infatti annullato e spostato in un teatro.

Una decisione presa all’ultimo più per prevenire che per curare, dato che il sindaco Antonio Decaro è stato chiaro:

“Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari”.

Nuovo DPCM, Capodanno in Musica si terrà al Teatro Petruzzelli

Il Capodanno di Federica Panicucci e Albano, quindi, non avrà più la cornice di Piazza Libertà di Bari, ma del Teatro Petruzzelli, dove l’ingresso del pubblico sarà ovviamente contingentato, distanziato e greenpassato.

“Il Comune di Bari è stato uno dei primi ad aver vietato la festa in piazza per la fine dell’anno” – ha dichiarato ieri il sindaco, prima dell’arrivo del nuovo DPCM – “Lo abbiamo fatto già nel mese di novembre perché immaginavamo che sarebbe stata una situazione difficile da contingentare. A Bari ci sarà uno spettacolo televisivo all’aperto con le medesime restrizioni che sono valide per qualsiasi evento e che oggi si svolge in un teatro qualsiasi del nostro Paese. Non ci sarà nessun concerto di piazza, purtroppo”.

Meglio in teatro che niente, almeno stanno pure al caldo. Albano ringrazia.

Come partecipare? La Repubblica è stata chiara: potranno partecipare all’evento tutti i maggiorenni seguendo le modalità organizzative previste per lo svolgimento dello show in piazza. Bisognerà prenotarsi attraverso il sito web che sarà comunicato nei prossimi giorni, fornire il Green Pass rafforzato e indossare obbligatoriamente la mascherina. In attesa della line up ufficiale dello show musicale, TVBlog ha anticipato che ci saranno tra gli ospiti anche Pio e Amedeo.