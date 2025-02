Il Nuovo Coronavirus in Cina: È Rischioso Come il Covid? Analisi dei Due Studi e Opinioni di Ciccozzi

Proprio in concomitanza con l’anniversario della scoperta del primo caso di Covid in Italia, è stata annunciata la scoperta di un nuovo coronavirus dei pipistrelli in Cina, capace di infettare anche l’uomo. Questo virus utilizza lo stesso recettore del Covid-19, ma esperti come Massimo Ciccozzi avvertono di procedere con cautela. La ricerca è stata condotta presso la Guangzhou Academy of Sciences e altre istituzioni a Wuhan, dove lavora la virologa Shi Zhengli, nota per le sue ricerche sui pipistrelli.

I ricercatori hanno isolato un lignaggio di HKU5-CoV che utilizza recettori Ace2 sia nei pipistrelli che negli esseri umani. Tuttavia, un altro studio condotto da ricercatori americani ha suggerito che, nonostante il ceppo HKU5 possa legarsi ai recettori di diversi mammiferi, non sono stati identificati collegamenti umani considerati “efficienti”.

Ciccozzi ha sottolineato che l’idea che il nuovo coronavirus possa causare una nuova epidemia non è così automatica. Necessiterebbe contatti frequenti tra pipistrelli e umani. Anche se la scoperta alimenta dubbi sulla possibile origine del Covid-19, Ciccozzi ritiene più probabile che si sia verificato uno spillover di un virus già presente nei pipistrelli, anziché un errore di laboratorio.

Evidenzia l’importanza di monitorare la situazione e condividere informazioni scientifiche, soprattutto considerando la trasparenza storicamente limitata della Cina. Inoltre, la decisione degli USA di ritirarsi dall’OMS potrebbe rappresentare un problema, poiché la cooperazione internazionale è essenziale per affrontare future crisi sanitarie.