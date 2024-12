Il Nuovo Chip per Smartphone di Fascia Alta

MediaTek ha ufficialmente lanciato il nuovo chip Dimensity 8400, un SoC destinato alla fascia premium del mercato degli smartphone Android, posizionandosi al di sotto del Dimensity 9400. Questo nuovo processore promette un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto al Dimensity 8300. MediaTek, nel tentativo di competere con Qualcomm, continua a presentare soluzioni di alta qualità.

Il MediaTek Dimensity 8400 è il primo chip premium a utilizzare un design denominato “All Big Core”, caratterizzato da una CPU octa-core composta esclusivamente da core Cortex-A725, mirato a offrire elevate prestazioni sacrificando l’efficienza. A differenza del Dimensity 8300, il nuovo chip non integra core piccoli ed efficienti come i Cortex-A510. Questa scelta potrebbe portare a consumi più elevati, ma MediaTek sottolinea miglioramenti significativi in questo ambito.

Il Dimensity 8400 presenta una CPU a tre cluster e promette prestazioni multi-core superiori fino al 41% rispetto al suo predecessore, con un consumo di energia ridotto del 44% durante le prestazioni di picco. La GPU Arm Mali-G720 MC7 a 7 core garantisce performance superiori fino al 24% rispetto alla generazione precedente, con un abbattimento dei consumi fino al 42%. Inoltre, il chip include la MediaTek NPU 880, che offre prestazioni migliori del 20% nelle operazioni in virgola mobile e del 33% nella generazione di testo, risultando più efficiente del 18%.

Il nuovo SoC supporta display WQHD+ con un refresh rate massimo di 144 Hz e può gestire configurazioni dual screen. È in grado di supportare sensori fotografici fino a 320 Megapixel e offre compatibilità con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4.

Per quanto riguarda la disponibilità, i primi smartphone Android equipaggiati con il MediaTek Dimensity 8400 saranno commercializzati in Cina entro la fine del 2024, con una diffusione più ampia attesa nella prima metà del 2025. Diversi produttori di dispositivi mobili, tra cui Xiaomi, Honor, Realme, Oppo e OnePlus, adotteranno questo chip per i loro smartphone di fascia premium, con arrivi previsti anche nel mercato europeo nel primo trimestre dell’anno prossimo.