Il nuovo chip per la gamma medio-bassa è ufficiale

MediaTek ha lanciato un nuovo chip per smartphone Android di fascia medio-bassa, il Dimensity 6400, che rappresenta un’evoluzione del Dimensity 6300 rilasciato l’anno precedente. Il nuovo chip non introduce innovazioni radicali, seguendo una strategia già adottata in passato da MediaTek. Il Dimensity 6400, prodotto con tecnologia a 6 nm da TSMC, presenta una CPU octa-core composta da due core Cortex-A76 a 2,5 GHz e sei core Cortex-A55 a 2 GHz, insieme a una GPU Arm Mali-G57 MC2. Rispetto al Dimensity 6300, il 6400 offre solo un incremento di frequenza di 0,1 GHz per il cluster A76. MediaTek afferma che il nuovo chip consuma fino al 19% in meno rispetto ai concorrenti, sebbene non venga specificato il modello di confronto.

Il Dimensity 6400 supporta display fino a 2.520×1.080 pixel e un refresh rate massimo di 120 Hz, oltre a integrare un modem 5G con velocità di picco fino a 3,3 Gbps in downlink. Per ottimizzare i consumi energetici, il chip include la funzione MediaTek 5G UltraSave 3.0+. Riguardo alla fotografia, il chip può gestire sensori fino a 108 Megapixel. È compatibile con memorie RAM LPDDR4x fino a 2.133 MHz e memorie di storage UFS 2.2, mentre la connettività Wi-Fi è limitata al Wi-Fi 5 e il Bluetooth alla versione 5.2.

Nonostante MediaTek non abbia fornito informazioni dettagliate sulla disponibilità, i primi smartphone con il Dimensity 6400 dovrebbero arrivare a breve, probabilmente entro qualche settimana, con OEM partner come Xiaomi, OPPO, Motorola e Realme.