Il nuovo chip MediaTek trasforma i Chromebook in superpotenze

I Chromebook potrebbero presto subire un significativo miglioramento grazie a MediaTek, che ha presentato un nuovo chip per portatili con ChromeOS. Questo chip, denominato MediaTek Kompanio Ultra, si inserisce nella gamma Kompanio per i Chromebook ed è paragonabile al Dimensity 9400, già utilizzato con successo in smartphone Android di fascia alta. Il nuovo SoC è prodotto con un processo a 3 nm da TSMC e integra una NPU, raggiungendo prestazioni AI di 50 TOPS, cinque volte superiori rispetto all’Intel Core Ultra 5 125U, svelato alla fine del 2023.

Il Kompanio Ultra offre pieno supporto a Gemini, permettendo una gestione avanzata dell’intelligenza artificiale di Google. Sul fronte tecnico, la CPU è simile a quella del Dimensity 9400, ma presenta una GPU Immortalis-G925 con un core in meno (11 invece di 12). MediaTek dichiara che il nuovo chip è più veloce del 18% in single thread rispetto all’Intel Core Ultra 5 125U, con un consumo di 7W contro i 15W del rivale. In multi-thread, il Kompanio Ultra è più veloce del 40% a parità di consumi e consuma il 30% in meno a parità di prestazioni. Utilizzando una batteria da 60 Wh, garantisce un’autonomia superiore del 29%.

I primi Chromebook con il MediaTek Kompanio Ultra arriveranno nei prossimi mesi, anche se MediaTek non ha fornito dettagli precisi sulla disponibilità. Questo nuovo chip ha il potenziale di elevare i Chromebook verso prestazioni e efficienza maggiori, avvicinandosi alle caratteristiche di notebook di alta gamma a un prezzo competitivo.