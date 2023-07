Il nuovo amore di Valeria Marini è un volto noto: i due beccati al mare

Non soltanto Pamela Prati, anche Valeria Marini ha un nuovo amore. Se Pam sembra faccia coppia con un modello di 19 anni, Queen Valery invece è stata paparazzata con un volto noto della politica. I fotografi di Diva e Donna hanno beccato la showgirl in spiaggia con Gerolamo Cangiano, deputato casertano 42enne di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. Archiviata la relazione con Eddy Sinislaschi la nostra diva stellare è pronta per una nuova storia.

“Eccoli insieme in riva al mare mentre si godono il sole. Nuovo amore per Valeria. Lui non oppone resistenza alle grandi arti seduttive della storica vedette del Bagaglino. Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino, con altri compagni di viaggio”.

Ma a parte gli amori stellari, Valery è una regina generosa e ci ha anche donato una dieta anti caldo…



Chi è il nuovo amore di Valeria Marini?