Il nuovo ambasciatore italiano alle Nazioni Unite

Giorgio Marrapodi è il nuovo ambasciatore e rappresentante permanente dell’Italia alle Nazioni Unite. Originario di Martone nella Locride e laureatosi in giurisprudenza a Firenze, Marrapodi ha una vasta esperienza nella diplomazia, con oltre 35 anni di servizio. Torna a New York con la famiglia dopo aver già lavorato presso l’ONU negli anni Novanta, rappresentando l’Italia in diversi organismi e meccanismi internazionali.

Prima di questo incarico, Marrapodi è stato ambasciatore d’Italia in Turchia, dove ha trascorso quattro anni intensificando le relazioni bilaterali e consolidando i rapporti tra i due Paesi. Ha sottolineato il ruolo importante della Turchia nel contesto geopolitico attuale, ad esempio nella facilitazione di possibili contatti diplomatici tra Mosca e Kiev.
Inoltre, ha evidenziato l’importanza della Turchia come partner strategico per l’Italia e per la NATO, nonché il ruolo della Turchia nella diplomazia culturale, con le università italiane attive nel campo dell’archeologia.

Marrapodi ha ribadito l’importanza del multilateralismo efficace e del ruolo delle Nazioni Unite nella promozione della pace, della sicurezza, dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani. L’Italia vuole continuare a svolgere un ruolo attivo all’ONU, facendo leva sulle regole e non sugli strappi.

In precedenza, Marrapodi ha prestato servizio come ambasciatore in Austria e come Capo del Servizio per gli Affari Giuridici presso il ministero degli Affari Esteri. È stato membro del collegio italiano di difesa davanti alla Corte internazionale di giustizia e ha ricoperto altri incarichi presso l’Ambasciata d’Italia in Spagna e la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE a Bruxelles. Parla inglese, francese, spagnolo e rumeno e l’incarico alle Nazioni Unite rappresenta per lui un importante e delicato compito.

