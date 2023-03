il nuovo album L’amore e le date del tour 2023

Madame riparte dal nuovo album L’amore: ecco la data di uscita e i concerti del tour estivo dell’artista vicentina.

Nuovo album e nuovo tour per Madame. Dopo la sua seconda, agrodolce, esperienza sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023, l’artista ha voltato pagina e ha annunciato i nuovi progetti dei prossimi mesi: prima l’uscita del suo nuovo album, il secondo della sua carriera; poi un nuovo tour, che la terrà impegnata per tutta l’estate del 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli, la data di uscita, la copertina e le informazioni sui biglietti dei concerti.

L’amore è il nuovo album di Madame

Vede rosso, la cantante vicentina, come un toro. Perché rosso è il colore del sangue, della passione. Il rosso, è il colore dell’amore, e proprio così si intitola il nuovo album dell’artista de Il bene nel male: L’amore, in arrivo il prossimo 31 marzo per la Sugar.

Madame

Anticipato dal brano presentato a Sanremo, il disco arriva dopo anni di grandi successi per la cantautrice vicentina, diventata negli scorsi anni la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone, con Voce.

Non conosciamo ancora la tracklist integrale, ma conosciamo quali sarà la copertina. Una cover davvero semplice, ma efficace, e tra l’altro proiettata negli ultimi giorni su diversi edifici simbolici a Milano e Roma:

Madame in tour nel 2023

Oltre a svelare alcuni dettagli sul suo nuovo album, l’artista vicentina, sesta classificata all’ultimo Festival di Sanremo, ha annunciato tutti gli appuntamenti del suo nuovo tour estivo, che la vedrà protagonista in diverse location suggestive.

Questo il calendario completo, con tutte le nuove date aggiunte negli ultimi giorni:

– 8 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino)

– 12 luglio in piazza Luini a Lugano (Svizzera)

– 15 luglio alla Civitella di Chieti

– 17 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 19 luglio al Parco Ducale di Parma

– 21 luglio al Ferrara Summer Festival di Ferrara

– 24 luglio in piazza SS. Annunziata di Firenze

– 26 luglio al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa (Vicenza)

– 28 luglio al Castello di Udine

– 29 luglio al Castello Scaligero di Villafranca (Verona)

– 20 agosto a Villa Bertelli a Forte dei marmi (Lucca)

– 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (Cosenza)

– 24 agosto al Teatro di Verdura di Palermo

– 25 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 27 agosto alla Rotonda del Lungomare di Taranto

– 29 agosto allo Sferisterio di Macerata

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.