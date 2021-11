Closure/Continuation è il nuovo album dei Porcupine Tree, pubblicato a dodici anni di distanza da The Incident. Previsto concerto in Italia.

I prog rocker inglesi Porcupine Tree hanno annunciato l’arrivo del loro nuovo album, intitolato Closure/Continuation, in uscita il 24 giugno 2022 con Music for Nations/Megaforce Records. La band ritorna sulle scene miusicali dopo ben dodici anni, anticipando il nuovo lavoro discografico con l’uscita del singolo Harridan. Il gruppo – composto da Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harrison. – ha pubblicato The Incident nel 2009, album nominato ai Grammy, nello stesso anno. La band suonerà anche in Italia per un unico concerto, il 24 ottobre 2022.

Porcupine Tree, il nuovo album Closure/Continuation

Il 24 giugno 2022, il gruppo rock progressivo inglese Porcupine Tree pubblicherà Closure/Continuation, nuovo album realizzato con Music for Nations/Megaforce Records, che esce dopo dodici anni dalla presentazione di The Incident del 2009. In previsione del prossimo album, la band ha recentemente pubblicato il suo primo singolo, Harridan. Il video:

La traccia – di otto minuti – inizia con una linea di basso dinamica e voci che sembrano uscire da una radio vintage e che incoraggiano l’ascoltatore a reprimere le proprie emozioni e indossare una maschera di coraggio nel tentativo di salvarsi.

“Ascoltando i pezzi finiti”, ha detto la band in un comunicato stampa, “era chiaro che questo non era come nessuno dei nostri lavori al di fuori della band – il DNA combinato delle persone dietro tale musica significava che queste tracce stavano formando quello che era innegabilmente, inequivocabilmente, ovviamente un disco dei Porcupine Tree. Sentirete tutto quel DNA che scorre in ‘Harridan‘”

Il tour europeo: tutte le date

Sebbene la band sia stata in pausa per diverso tempo, i suoi membri hanno creato musica in maniera individuale. Steven Wilson, ad esempio, ha pubblicato un album all’inizio di quest’anno, intitolato The Future Bites. Dopo l’uscita di Closure/Continuation, la band intraprenderà un tour europeo per tutto l’autunno del 2022, che inizierà il 21 ottobre a Berlino e terminerà l’11 novembre a Londra.

Ecco le date in programma:

10/21 – Berlino @ Max Schmelinghalle

10/23 – Vienna @ Gasometer

10/24 – Milano @ Forum

10/27 – Stoccolma @ Globe

10/28 – Copenhagen @ Falkoner Theatre

10/30 – Katowice @ Spodek Hall

11/02 – Parigi @ Le Zenith

11/04 – Stoccarda @ Porsche Arena

11/06 – Oberhausen @ KP Arena

11/07 – Amsterdam @ Ziggodome

11/09 – Zurigo @ Halle 622

11/11 – Londra @ SSE Arena, Wembley