Kanye West ha lanciato il nuovo album Donda con un concerto in streaming sui social: numeri straordinari per il rapper.

Dopo diversi anni d’attesa, ci siamo: Donda è finalmente uscito. Il 23 luglio Kanye West ha reso disponibile il suo decimo album, uno dei più attesi dai suoi milioni di fan in tutto il mondo. Un disco di fondamentale importanza per la sua carriera, presentato nella maniera più magniloquente possibile. L’artista lo ha infatti lanciato con unevento di ascolto in streaming al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, regalando grande spettacolo a tutti i suoi fan.

Kanye West lancia Donda in streaming

Donda, album che prende il nome dall’amata madre del rapper, scomparsa a 58 anni in seguito alle complicazioni dovute a un’operazione chirurgica nel 2007. Anche per questo è uno dei dischi più sentiti e intensi nella carriera del rivoluzionario artista.

Kanye West

Per presentarlo Kanye non ha voluto badare a spese e ha riunito il pubblico nello stadio di Atlanta, città della Georgia, uno stato in cui non ci sono restrizioni. Così l’artista ha voluto regalare 5mila biglietti docenti e studenti di alcuni centri locali importanti e ha trasmesso il suo live in streaming su Apple Music registrando numeri pazzeschi.

Donda presentato durante le finali NBA

Già qualche giorno fa, dopo l’annuncio ufficiale, Kanye aveva voluto fare le cose in grande, lanciando uno spot durante uno degli eventi sportivi più importanti della stagione negli Stati Uniti, l’ultima gara delle finali NBA. Nell’occasione aveva ufficializzato la data di uscita di Donda, album che segue Jesus is King del 2019, il primo disco gospel del rapper. Questo lo spot:

Un grande ritorno dunque per Kanye, che negli ultimi tempi aveva fatto parlare di sé solo per il divorzio multimilionario da Kim Kardashian. Una separazione che lo aveva ferito, e non poco, come rivelato da People: “Kanye non sta bene, è ansioso e molto triste. Sa che il matrimonio è finito e non c’è niente che possa essere fatto in questo momento“.