La partecipazione al Festival di Sanremo è spesso collegata all’arrivo in un nuovo album. La maggior parte delle volte, nei giorni della kermesse, o subito dopo. In alcuni casi, però, c’è chi sceglie di anticipare i tempi. Magari, solo per caso, perché pensava fosse impossibile la sua partecipazione al Festival. Questo è quello che è accaduto, per esempio, a Ditonellapiaga, la giovane cantautrice romana che parteciperà al Festival della canzone italiana insieme a Donatella Rettore, con un brano intitolato Chimica. Prima del debutto sul palco dell’Ariston, la cantante sta per lanciare il suo primo album, schedulato ben prima di venire a conoscenza dell’appuntamento fondamentale che l’aspetta. Ecco tutti i dettagli su Camouflage.

Ditonellapiaga. il nuovo albuim è Camouflage

Anticipato dal singolo Non ti perdo mai, scritto da uno dei più talentuosi cantautori italiani di questi anni, Fulminacci, è in arrivo Camouflage, nuovo album di Ditonellapiaga in uscita per Dischi Belli/BMG Italy in versione album digipack, cd e vinile limited edition.

Il disco è in uscita il 14 gennaio ed è stato presentato dalla stessa artista in conferenza stampa. Tra nu soul e R&B, la cantante romana si propone come una nuova stella del nostro urban, senza dimenticare ritmi latini, momenti psichedelici, incursioni elettroniche e l’immancabile tradizione italiana. Tra i temi toccati l’amore, la malinconia, la solarità, tutto ciò che circonda le nostre vite. Temi trattati con ironia, a volte con delicatezza, con cinismo e romanticismo.

Insomma, in Camouflage, c’è tutto il mondo di una cantante dalle mille sfaccettature, pronta a farsi conoscere dal grande pubblico dopo una carriera fatta di avventure lontane dal mainstream. Racconta la stessa Margherita: “Il nome del disco credo racconti il leit motiv dell’album stesso. Si tratta del mio primo lavoro, una raccolta di canzoni nate come figlie uniche. Ho imparato a legare con il fil rouge di essere eclettica“.

Ditonellapiaga presenta Chimica

La cantautrice romana, in conferenza stampa, ha parlato a lungo anche della collaborazione con Rettore e della canzone che presenteranno a Sanremo, Chimica. La loro collaborazione è nata proprio dal brano, scritto da Margherita ispirandosi alla stessa Rettore. Dopo averlo concluso, lo ha fatto sentire alla sua etichetta, che ha preso l’iniziativa e ha contattato Donatella per fargliela ascoltare. Da lì è nata la volontà di presentare insieme una canzone nata apposta per essere presentata da entrambe.

“La direzione di Chimica è più erotica, vive della sua epoca e del suo stile, con delle note più sensuali e dance“, ha spiegato Ditonellapiaga, aggiungendo: “L’ansia per Sanremo c’è, è un palco gigante, per me è ancora più difficile pensarmi su quel palco senza tremare. Sono consapevole cheè un’opportunità gigante. Superata l’ansia, dovrò divertirmi“.