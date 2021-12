Noyz Narcos, Virus: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo ambizioso progetto del rapper romano.

Noyz Narcos sta tornando, molto probabilmente con un nuovo album. Non è stato ancora ufficializzato, ma tutto farebbe pensare proprio a un nuovo disco del rapper romano, uno dei più longevi d’Italia. L’annuncio è stato dato dallo stesso Narcos attraverso un post sui social dalle tinte scure. Per il momento conosciamo solo un titolo, Virus, e una data di uscita, o meglio un mese. Ecco tutti i dettagli sul nuovo lavoro dell’artista di Enemy.

Noyz Narcos

Noyz Narcos, Virus: il nuovo album

Un titolo: Virus. Una collocazione temporale: gennaio 2022. Un breve monologo per introdurre un disco di cui non conosciamo ancora molti dettagli. Narcos racconta che, dopo vent’anni, tutto è cambiato, per non cambiare niente. L’unica cosa che è davvero cambiata siamo noi. “La mia musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus, che nel tempo ha continuato a mutare per diventare più forte dell’organismo che ha scelto di abitare. La roba nuova in arrivo è una minaccia per chiunqua la ascolti. Ma soprattutto per me“, ha affermato Narcos, accendendo la curiosità in tutti i suoi fan. Di seguito il suo post:

Chi è Noyz Narcos

Considerato da tutti uno dei maggiori esponenti della scena hip hop non solo romana, ma italiana, Narcos vanta una carriera ormai ventennale. Dopo essersi distinto in collettivi come i TruceBoys e i TruceKlan ha raggiunto il successo da solista senza mai rinnegare le proprie peculiarità, le caratteristiche che lo rendono unico nel panorama italiano, dalle tematiche toccate all’utilizzo di un linguaggio crudo e scuro. Il suo album fin qui è Enemy del 2018, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Salmo, Achille Lauro, Luchè, Rkomi, Coez e tanti altri.