I Ricchi e Poveri hanno trasformato la loro reunion in un album: ecco tutti i dettagli sul nuovo progetto del gruppo vocale più amato d’Italia.

Da Sanremo a Sanremo. La parabola dei Ricchi e Poveri è iniziata su quel palco ed è ricominciata con la storica reunion del 2020. Una reunion che ora, a un anno di distanza, è diventata un nuovo album. Nel presentarlo il gruppo, contattato dall’Adnkronos, ha spiegato che significato abbia Sanremo per loro: “Quel palco significa tutto. Significa l’inizio, la storia della nostra separazione, del nostro ritrovamento. Sanremo è complice della nostra vita, ormai facciamo parte dell’arredamento. Gli dobbiamo tantissimo, va guardato e sostenuto“.

Il Sanremo dei Ricchi e Poveri

Il quartetto vocale più famoso e amato d’Italia, composto da Marina Occhiena, Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Franco Gatti, è tornato insieme proprio sul palco dell’Ariston lo scorso anno, dopo tantissimo tempo di separazione. Ora, un anno dopo, hanno lanciato un nuovo album, ma restano lontani da Sanremo, semplici spettatori.

Ricchi e Poveri

Spiegano i quattro artisti: “Sarà un festival molto diverso, per via di tutti i problemi che ci sono, ma noi non vediamo l’ora di vederlo. Perché bisogna sostenerlo, e sostenere la musica in tutti i modi. Noi lo guarderemo da casa e contiamo sul fatto che la gente deve stare a casa per forza, si esce meno, quindi si collegherà sicuramente…“.

Ricchi e Poveri: Reunion è il nuovo album

Dalla reunion dello scorso anno è nato il nuovo disco del gruppo, un doppio album uscito il 26 febbraio e prodotto da Danilo Mancuso per DM Produzioni. Al suo interno 21 tracce che racchiudono i loro grandi successi dagli anni Sessanta ai Novanta, per la prima volta eseguiti dalla formazione originale, con l’aggiunta di una guest star, José Feliciano, per la nuova versione di Che sarà. Raccontano i quattro artisti: “Non vedevamo l’ora, doveva uscire prima e poi si è fermato tutto, siamo felicissimi di poter finalmente farlo ascoltare ai nostri fan“.

Di seguito la loro Marikita: